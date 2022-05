GitLab kun je vergelijken met het bekendere GitHub, maar bevat een aantal subtiele verschillen. Het is een omgeving voor het beheren van Git-repositories on-premises en wordt uitgegeven onder de MIT Expat-licentie en ontwikkeld in Ruby on Rails. Het is beschikbaar in twee versies, namelijk de gratis te gebruiken Community Edition en een betaalde Enterprise Edition, met meer functies die op grote bedrijven zijn gericht. De twee smaken worden op deze pagina uiteengezet. Het ontwikkelteam versie 15 uitgebracht van GitLab met een groot aantal veranderingen. uitgebreide informatie over die uitgave kan op deze pagina worden gevonden, dit is de introductie voor deze uitgave:

Today, we are excited to announce the release of GitLab 15.0 with container scanning in all tiers, internal notes, better links to external organizations and contacts, and much more!

These are just a few highlights from the 40+ improvements in this release. Read on to check out all of the great updates below.

Along with these exciting new features, there are a few breaking changes in 15.0.