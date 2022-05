Versie 10.8 van Jellyfin is in ontwikkeling en de tweede bètarelease is nu uitgekomen. Deze mediaserver is een fork van Emby en is ontstaan nadat Emby closedsource werd en er voor zogenaamde premiumfeatures betaald moest gaan worden, zoals dat ook bij Plex het geval is. Jellyfin is echter volledig opensource gebleven en alle functionaliteit is aanwezig. Het draait op Windows, macOS, Linux of in een Docker-container. Verder zijn er clients voor elk OS, maar ook voor mediaspelers, TV's en mobiele apparaten. De complete changelog voor deze uitgave kan hier worden gevonden; dit is de aankondiging voor deze uitgave:

We're pleased to announce the third (and ideally, final) Beta pre-release of our upcoming 10.8.0 version. This release has a dedicated branch in preparation for the final 10.8.0 release. At this time, only bugfixes will be merged.

Package downloads will be available on the main downloads page, under the "Next Stable Pre-Releases (10.8.0)" link for your respective platform, once builds are completed and validated: https://repo.jellyfin.org/releases/server/

Docker images will be up with the tag 10.8.0-beta3 .

NOTE: This release includes Tonemapping HWA improvements. To get the newer improvements, you must be running jellyfin-ffmpeg version 4.4.1 (ideally, the latest subrevision)! It can be downloaded from the various repository locations shown above.

NOTE: This in a beta release. It should be relatively stable but bugs will exist! Don't forget to take a full backup of your instances before upgrading, just in case!