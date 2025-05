Er is met versienummer 9.21 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.429 titels, wat er vier meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: More support for network sessions in DirectPlay.

Header fixes for C++ compilation.

I/O completion fixes.

More formats supported in D3DX9. Bugs fixed in 9.21 (total 16): #27933 Implement sort.exe command

#47776 Multiple games crash on unimplemented function D3DXOptimizeVertices (Timeshift, Call of Duty 2 modding tools, Rise of Nations: Rise of Legends 2010)

#48235 Multiple applications need 'ntdll.NtWow64QueryInformationProcess64' (IP Camera Viewer 4.x)

#48796 Saints Row 2 needs GUID_WICPixelFormat48bppRGB

#52078 MusicBee: exception when attempting to drag tabs ( (QueryInterface for the interface with IID '{83E07D0D-0C5F-4163-BF1A-60B274051E40}' gives Exception E_NOINTERFACE))

#54295 Touhou Puppet Dance Performance: Shard of Dreams Can't Locate Base Game Data After Installation

#54623 MediRoutes crashes on unimplemented function websocket.dll.WebSocketCreateClientHandle

#56219 Paint Shop Pro 9.01, printing function doesn't work

#57164 Can't start RtlpWaitForCriticalSection

#57183 9.17-devel: Drag and Drop no longer works on Ubuntu 24.04 Noble

#57275 Black screen when using full-screen mode from version 9.18

#57292 unimplemented function apphelp.dll.SdbSetPermLayerKeys

#57296 WineHQ-devel-9.19: Renders Distorted Radio Buttons on WinXP Solitaire

#57314 Metal Gear Solid V gametrainer needs wmi Win32_Process executablepath property

#57355 Window-resize won't refresh controls on mainform

#57392 AnyRail msi crashes