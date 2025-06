Mozilla heeft een update voor versie 130 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave is onder meer de mogelijkheid toegevoegd om een stuk tekst op een pagina te selecteren en dit te vertalen. Verder heeft de browser nu een Labs page, waar experimentele mogelijkheden kunnen worden uitgeprobeerd. In versie 130.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed a recent regression causing some UI elements to be rendered as left-to-right instead of right-to-left for users of our Saraiki localization. (Bug 1917175)

Linux: Fixed black rendering of AVIF images when Firefox is built with GCC. (Bug 1916038) Enterprise Added an enterprise policy to disable the Firefox Labs section in Settings. (Bug 1911826)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 130.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 130.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 130.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 130.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 130.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 130.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 130.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 130.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 130.0.1 voor macOS (Fries)