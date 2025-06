Versie 4.6.7 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Er zijn twee downloads beschikbaar. De ene bevat libtorrent 1.2, de andere versie 2.0. Voor de gebruikersinterface wordt van Qt6 gebruikgemaakt, wat betekent dat er minimaal Windows 10 vereist is. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixed: The updater will launch the link to the build variant you're currently using WebUI: RSS: The list of feeds wouldn't load for Apply Rule

Focus on Download button if torrent link retrieved from the clipboard