De AVM Fritz!Box 7590 AX is een VDSL2/ADSL2+-modem, gigabitrouter, Wi-Fi 6-accesspoint en DECT-basestation voor maximaal zes handsets in één. Verder beschikt het apparaat over twee USB 3.0-aansluitingen, waarmee een printer of externe opslagcapaciteit op het netwerk kan worden gedeeld. Terugkeren naar de oorspronkelijke firmware is altijd mogelijk; zorg dus voor een back-up. Bijwerken van de firmware kan vanuit de gebruikersinterface zelf, maar los downloaden kan ook. AVM heeft de firmware een update gegeven met FritzOS 8.00. Uitgebreide informatie over deze update is op deze pagina te vinden, dit zijn de belangrijkste verbeteringen:

New features: User interface: Diagram showing the connections in the overview (homepage)

New Online Monitor informs about the load on the internet connection and the load by individual network devices

Internet: Now IPv6 data can also be transmitted via a WireGuard VPN tunnel

Mesh: Redesigned diagram of all devices connected with the FRITZ!Box with additional functions

DECT: The number of DECT telephone calls possible concurrently was increased from three to five

Push service: Reworked design and more convenience