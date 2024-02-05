Firmware-update: AVM Fritz!Box 7590 AX 7.80

AVM logo (75 pix)De AVM Fritz!Box 7590 AX is een vdsl2/adsl2+-modem, gigabitrouter, Wi-Fi 6 accesspoint en dect-basestation voor maximaal zes handsets in één. Verder beschikt het apparaat over twee usb 3.0-aansluitingen, waarmee een printer of externe opslagcapaciteit op het netwerk kan worden gedeeld. Terugkeren naar de oorspronkelijke firmware is altijd mogelijk; zorg dus voor een back-up. Bijwerken van de firmware kan vanuit de gebruikersinterface zelf, maar los downloaden kan ook. AVM heeft de firmware een update gegeven met Fritz!OS 7.80 en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New functions of FRITZ!OS 7.80

Internet:
  • NEW Simplified configuration for connection to a fiber optic modem (ONT)
  • NEW The speed of the Ethernet connection between LAN 1/WAN and the upstream device (e.g., fiber optic modem) is displayed on the overview page

Further Improvements of FRITZ!OS

DSL:
  • Improved Reworked DSL overview for FRITZ!Box
  • Improved ADSL2 interoperability problem let to connection disruptions for some remote sites
  • Improved Preset upstream and downstream values adjusted for internet connection on an external modem
Internet:
  • Fixed IPv6 sharing settings as "Exposed Host" for devices with delegated IPv6 prefix were sporadically deleted
  • Fixed Problem with DNSSEC validation in FRITZ!OS
  • Fixed When an internet connection was reestablished, occasionally an outdated IPv6 prefix was not deleted on a downstream router
  • Improved Increased robustness of time determination (NTP)
  • Improved New provider "Odido" can be selected for the Netherlands
Telephony:
  • Fixed During an active parallel call, after a brief period the call was signaled only at the call destination
  • Fixed Termination of outgoing calls to certain mobile sites after two minutes
  • Improved Telephony more stable
DECT/FRITZ!Fon:
  • Change Presets for the Deutschlandfunk web radio stations were updated
System:
  • Improved Stability

AVM FRITZ!Box 7590 (Internationale versie)

Versienummer 7.80
Releasestatus Final
Website AVM
Download https://nl.avm.de/service/updatenieuws/online-update/
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 05-02-2024 10:57
32 • submitter: 4Reload

05-02-2024 • 10:57

32

Submitter: 4Reload

Bron: AVM

Update-historie

10-04 AVM FRITZ!Box 7590 AX 8.25 7
09-'25 AVM FRITZ!Box 7590 AX 8.20 22
01-'25 AVM Fritz!Box 7590 AX 8.02 17
09-'24 AVM Fritz!Box 7590 AX 8.00 24
05-'24 AVM Fritz!Box 7590 AX 7.81 25
02-'24 AVM Fritz!Box 7590 AX 7.80 32

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Fritz Fritz!Box 7590 AX

vanaf € 199,-

4.5 van 5 sterren

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Modems en routers Fritz Fritz!Box

Reacties (32)

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Weergave:
MOmax 5 februari 2024 11:06
Deze update is ook meer relevant voor de fiber versies van de Fritzbox:
- 5530
- 5590

Edit (quote uit changelog):
# New functions of FRITZ!OS 07.80
## Fiber:
- **NEW** Detailed information on the fiber optic connection added to "FRITZ!Box Info" push service
- **NEW** Reworked fiber optic overview for FRITZ!Box on the fiber optic connection [1]
- **NEW** Simplified configuration through helpful hints about activating the FRITZ!Box for various internet providers

[Reactie gewijzigd door MOmax op 22 juli 2024 16:44]

MalleEppie71 @MOmax5 februari 2024 11:15
Daarnaast ook voor de 7530 AX, Quote van de website:

Het nieuwe FRITZ!OS wordt voor de volgende vier populaire FRITZ!Box-modellen aangeboden:

FRITZ!Box 5590 Fiber, 5530 Fiber
FRITZ!Box 7590 AX, 7530 AX

[Reactie gewijzigd door MalleEppie71 op 22 juli 2024 16:44]

XallaX 5 februari 2024 11:18
Deze update is niet voor de 7590 maar voor de 7590 AX en ook voor de 5530 fiber en 5590 fiber beschikbaar.

Let op met de 5590, een herstart alleen was hier niet voldoende.
Stroom moest eraf na de update omdat de AON module niet herkent werd.
'uw glasvezelverbinding is niet geschikt voor dit type module'
Daarna werkte alles weer naar behoren.
DjoeC @XallaX5 februari 2024 11:45
Hmm, dat was bij mij (ook AON) niet nodig. Ik moest wel de externe toegang voor Fritzcall opnieuw activeren (#96*5*).
TD-er @XallaX5 februari 2024 12:57
Bij de 5530 fiber deed 'ie nog een reboot vlak nadat de verbinding (na update) hersteld was.
+/- 6 uur later had ik nog weer een paar spontane reboots vlak na elkaar midden in de nacht en nadien is 'ie online gebleven.

Mocht je 5530 in een soort van reboot-loop blijven hangen, dan is het het beste de netwerkstekkers er ook even uit te halen.
Heb het idee dat 'ie bij het booten niet teveel requests binnen moet krijgen zoals DHCP en dumps van logs van meshed Fritz access points.
Sluissie @XallaX5 februari 2024 20:28
Ik heb de 5590 en die 7.80 update ging in de nacht vanzelf rond 03.00 uur.Totaal geen issues en de rest van Fritz werkt zonder errors.

Auto update werkt. Ik krijg eerst een melding over wanneer ze het plannen en de volgende ochtend is het geregeld.
Miglow @Sluissie1 maart 2024 13:05
Ik krijg zelden auto-updates ondanks dat het wel aanstaat. Sterker nog, ik heb net gekeken of er updates waren (vanaf 7.58) maar nee, vandaag om 06:00 voor het laatst gecheckt. Ik doe een handmatige update-check waarna deze update tevoorschijn kwam.

5530 Fiber.
erikmeuk3 @XallaX7 februari 2024 20:45
Er zijn wel meer rare problemen, als je de prik er niet even af doet na de update.
beerse @XallaX12 februari 2024 09:02
Bij mijn 5530 is het toevallig dat de update op zondag is langs gekomen en met succes bijgewerkt. Op maandag ben ik overgestapt van aon naar gpon module.... Dat ging niet naar wens. Uiteindelijk is er een andere fritzbox 5530 aan te pas gekomen om over te stappen van aon naar gpon.

De nieuwe fritzbox draaide nog een oudere firmware die met de gpon module wel werkte. In de overstap naar gpon bleek het met de fabrieksinstellingen wel te werken. In die stand is de firmware bijgewerkt naar 7.80 waarna ik mijn instellingen er in heb gezet door de backup van de oude in te lezen. Daarna werkte het wel naar behoren.

Het is mijn vermoedden dat in de fritzbox firmware update ook de firmware van de fom (aon of gpon module) op 1 of andere manier wordt aangepast. Al heb ik de oude fritzbox niet teruggehangen om te zien of die nu wel werkt.
Arjan A 5 februari 2024 11:08
Even opletten: Deze update is bij de 7590 alleen nog beschikbaar voor de AX-versie, dus niet de oudere die de meeste gebruikers zullen hebben.
https://nl.avm.de/producten/fritzos/fritzos-780/
jicho @Arjan A5 februari 2024 11:16
Dank voor de aanvulling!
Scheelt weer een moment van afvragen waarom de update niet gevonden wordt :)
dmantione @jicho5 februari 2024 13:25
Lijkt me goede kans dat het alsnog gaat komen, in ieder geval zal AVM hem voor meer dan 3 modellen beschikbaar gaan maken.
kiddingguy @Arjan A5 februari 2024 11:15
Klopt.
Ook terug te zien via: https://nl.avm.de/service...ws/?product=fritzbox-7590
Hellboy! 5 februari 2024 12:10
Ben wel nieuwsgierig of de Fritzbox een goede vervanging is voor de experiabox.

Aangezien kpn deze ondersteund ben ik wel benieuwd naar de ervaringen
DikkieDick @Hellboy!5 februari 2024 12:17
Ik heb al een paar jaar een 2e hands Fritzbox 7590 als vervanging voor de Experiabox toen ik nog bij KPN zat. De switch naar Odido ging vlekkenloos en gelijk weer verbinding nadat ik toen signaal van KPN er af was de Fritzbox al geconfigureerd had voor Odido.
Meer mogelijkheiden en gebruiksvriendelijker vind ik.
Rens1967 @Hellboy!5 februari 2024 12:27
Ik heb de 7590AX, en ik vind alles een stuk overzichtelijker en gebruiksvriendelijker dan bij een Experiabox. Ik zou niet meer terug willen naar de Experiabox
DjoeC @Hellboy!5 februari 2024 12:31
Ik gebruik al 15 jaar een Fritz. Geen vergelijking met de Experiaboxen die ik gezien heb vooral vanwege de instelmogleijkheden en de stabiliteit. Voor mij belangrijk: Intern netwerk kan worden aangepast (ik zit in 10.x.x.x bereik), DNS kan worden omgeleid via extern (in mijn geval via een PiHole). Netwerkapparaten kunnen een vast IP adres krijgen (mooi bij ESP8266's etc). Er zit vrij goeie logging in. Er kunnen 6 DECT toestellen aan gehangen worden (evt met extra repeaters). Mijn zelf gekochte 5590 hangt rechtstreeks aan t glas (AON), scheelt weer een kastje/stekker. Gastennetwerk mogelijk, zowel op WiFi als via 1 1Gb poort.

Wat mist is VLAN ondersteuning.

Beter dan een Experiabox? Die heb ik nooit zelf gebruikt maar wel mogen troubleshooten in de familie. Geen vergelijking als je iets zoekt is t een doolhof, instelmogelijkheden "beperkt". Voor mij is een Fritz zeker z'n geld waard, af en toe zijn ze in de aanbieding bij de Fritzshop of bij Mediamarkt Duitsland.
xxs @Hellboy!5 februari 2024 14:57
Ik had zelf al een FritzBox en wilde helemaal geen Experia ontvangen van KPN maar dat kon niet. Nu staat er dus een Experia op zolder in een gesealde doos. Hoezo verspilling.

Fritz doet het prima op een KPN verbinding.
xFeverr @Hellboy!5 februari 2024 16:51
Ik had een KPN Box 12 en die gaf een hoop problemen, zoals wegvallende wifi-verbindingen en dat soort ongein. Leuk als je naar internetradio luistert.

Na de zoveelste keer dat het uit donderde gelijk een Fritzbox 4060 besteld. En sinds dien heb ik gewoon geen gezeik meer. Het werkt gewoon.
Michiel193 5 februari 2024 15:23
Zal deze update ook komen voor de 4060?
witterholt @Michiel1935 februari 2024 19:32
Ik verwacht van wel uiteindelijk aangezien het Fritz OS voor Fritz routers als "generieke" firmware wordt ontwikkeld.
beerse 5 februari 2024 11:42
Mijn ervaring (met de 5530) is dat ze nogal een tijdje nodig heeft om op te starten na de update.

Na de update/upgrade komt (de 5530 in ieder geval) met een verzoek op de beheer-webinterface voordat je daar zelf op verder kan.
divvid 5 februari 2024 11:57
maar nog steeds geen mogelijkheid om logs langer dan een dag of 8 terug te zien. (of ze extern ergens op te slaan)
HAWK Wizard 6 februari 2024 08:41
Zou fijn zijn als er ook nieuwe fw komt voor de "gewone" 7590, de 7581 en de FB mesh repeaters 2400 en 1750E. Draaide jaren vlekkeloos, maar sinds de laatste update (allemaal van 4 september 2023) is het drama.

Regelmatig lost connections, niet alleen WLAN, maar ook hard wired LAN connections! Er is duidelijk iets mis, zie ook https://www.reddit.com/r/...es_since_fritz_os_757_on/

De workaround is om de FB mesh repeaters uit te zetten, dan is alleen WLAN nog wat wiebelig, maar werkbaar.

Vraag me af of dit door AVM onderkent wordt, er zijn meer mensen die hier problemen mee hebben, ook mensen die bv met Home Assistent de FB proberen aan te sturen (zie https://github.com/home-assistant/core/issues/97637).

Iemand hier die dergelijke issues herkent? Of nog beter.......weet op te lossen (zonder alle mesh repeaters uit te zetten)? Zou fijn zijn om de FB mesh repeaters weer te kunnen gebruiken!
JaapB @HAWK Wizard6 februari 2024 11:15
Ik heb hier een FB 7590 met 4 repeaters 1750E en herken deze problemen niet, hier draait het MESH netwerk stabiel en zonder de verbinding te verliezen.

Kan het ook zijn dat er een stoorzender actief is die de verbinding beïnvloedt?

Voor wat betreft de aansturing vanuit HA kan ik geen beoordeling geven, hier is de FB geen onderdeel van het domatica gebeuren.
HAWK Wizard @JaapB6 februari 2024 18:17
Dank voor je snelle reactie. Zelf dacht ik ook als eerste aan radio/stoorzender problemen, maar aangezien het ook op de fysieke LAN poorten optreedt (wegvallende verbindingen, etc) lijkt het een ander probleem. Uiteraard heb ik toen ook alle relevante LAN kabels vervangen, maar dat maakt helaas geen verschil.

Na een reboot (of unplug/plug van LAN en WAN kabels) werkt het soms weer vlekkeloos een (halve) dag, maar dan beginnen de problemen weer. Zie ook de Reddit link, waar anderen vergelijkbare problemen melden (allemaal sinds de firmware van september 2023).
JaapB @HAWK Wizard6 februari 2024 20:10
Dat zijn echt hele vervelden storingen en dus ook niet gemakkelijk reproduceerbaar.
Lijkt op een geval van pech of mazzel met vergelijkbare installaties. Misschien dat dan toch ergens iets is fout gegaan bij de update?
Is er de mogelijkheid om met een factory reset terug te gaan en nogmaals de update uit te voeren en daarna de settings vanuit een backup terug te halen?
HAWK Wizard @JaapB6 februari 2024 20:42
Eerst Backup, vervolgens factory reset en dan restore zou kunnen, maar update nogmaals doen gaat volgens mij niet (rollback naar oudere versie kan sinds kort helaas ook niet meer, zie Reddit draadje, anders had ik dat wel gedaan).

Inderdaad erg lastig en venijnige storing. Heb laatst nog eens de Mesh weer aangezet, en dan beginnen binnen een dag de LAN (en WLAN) storingen weer.....

Welke firmware draaien jouw 1750E repeaters? En de 7590?

[Reactie gewijzigd door HAWK Wizard op 22 juli 2024 16:44]

JaapB @HAWK Wizard6 februari 2024 22:27
Ik draai hier met de FB op 7.57 en de 1750e's draaien op versie 7.31. Voor allemaal dus de laatste versie van de firmware.

Feit dat het bij jou opdoemt als je MESH aan zet zou nog kunnen inhouden dat de voeding van je FB mogelijk niet fris meer is, dat is soms ook een bron van hele onverklaarbare problemen.
HAWK Wizard @JaapB11 februari 2024 22:19
Thx, zal eens kijken of ik die kan vervangen.
SatScan @HAWK Wizard21 februari 2024 11:46
Vraagje heb je de usb poorten in gebruik? Zo ja probeer het eens zonder dat je de usb poorten gebruikt.
HAWK Wizard @SatScan21 februari 2024 21:12
Thx voor de tip. Maar nee, heb de USB poorten niet in gebruik.

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