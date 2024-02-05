De AVM Fritz!Box 7590 AX is een vdsl2/adsl2+-modem, gigabitrouter, Wi-Fi 6 accesspoint en dect-basestation voor maximaal zes handsets in één. Verder beschikt het apparaat over twee usb 3.0-aansluitingen, waarmee een printer of externe opslagcapaciteit op het netwerk kan worden gedeeld. Terugkeren naar de oorspronkelijke firmware is altijd mogelijk; zorg dus voor een back-up. Bijwerken van de firmware kan vanuit de gebruikersinterface zelf, maar los downloaden kan ook. AVM heeft de firmware een update gegeven met Fritz!OS 7.80 en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New functions of FRITZ!OS 7.80 Internet: NEW Simplified configuration for connection to a fiber optic modem (ONT)

NEW The speed of the Ethernet connection between LAN 1/WAN and the upstream device (e.g., fiber optic modem) is displayed on the overview page Further Improvements of FRITZ!OS DSL: Improved Reworked DSL overview for FRITZ!Box

Improved ADSL2 interoperability problem let to connection disruptions for some remote sites

Improved Preset upstream and downstream values adjusted for internet connection on an external modem Internet: Fixed IPv6 sharing settings as "Exposed Host" for devices with delegated IPv6 prefix were sporadically deleted

Fixed Problem with DNSSEC validation in FRITZ!OS

Fixed When an internet connection was reestablished, occasionally an outdated IPv6 prefix was not deleted on a downstream router

Improved Increased robustness of time determination (NTP)

Improved New provider "Odido" can be selected for the Netherlands Telephony: Fixed During an active parallel call, after a brief period the call was signaled only at the call destination

Fixed Termination of outgoing calls to certain mobile sites after two minutes

Improved Telephony more stable DECT/FRITZ!Fon: Change Presets for the Deutschlandfunk web radio stations were updated System: Improved Stability