De AVM Fritz!Box 7590 AX is een vdsl2/adsl2+-modem, gigabitrouter, Wi-Fi 6 accesspoint en dect-basestation voor maximaal zes handsets in één. Verder beschikt het apparaat over twee usb 3.0-aansluitingen, waarmee een printer of externe opslagcapaciteit op het netwerk kan worden gedeeld. Terugkeren naar de oorspronkelijke firmware is altijd mogelijk; zorg dus voor een back-up. Bijwerken van de firmware kan vanuit de gebruikersinterface zelf, maar los downloaden kan ook. AVM heeft de firmware een update gegeven met Fritz!OS 7.80 en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
New functions of FRITZ!OS 7.80Internet:
- NEW Simplified configuration for connection to a fiber optic modem (ONT)
- NEW The speed of the Ethernet connection between LAN 1/WAN and the upstream device (e.g., fiber optic modem) is displayed on the overview page
Further Improvements of FRITZ!OSDSL:
Internet:
- Improved Reworked DSL overview for FRITZ!Box
- Improved ADSL2 interoperability problem let to connection disruptions for some remote sites
- Improved Preset upstream and downstream values adjusted for internet connection on an external modem
Telephony:
- Fixed IPv6 sharing settings as "Exposed Host" for devices with delegated IPv6 prefix were sporadically deleted
- Fixed Problem with DNSSEC validation in FRITZ!OS
- Fixed When an internet connection was reestablished, occasionally an outdated IPv6 prefix was not deleted on a downstream router
- Improved Increased robustness of time determination (NTP)
- Improved New provider "Odido" can be selected for the Netherlands
DECT/FRITZ!Fon:
- Fixed During an active parallel call, after a brief period the call was signaled only at the call destination
- Fixed Termination of outgoing calls to certain mobile sites after two minutes
- Improved Telephony more stable
System:
- Change Presets for the Deutschlandfunk web radio stations were updated
- Improved Stability