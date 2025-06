Versies 1.5.9 en 1.6.9 van Roundcube Webmail zijn uitgekomen. Roundcube Webmail heeft onder andere ondersteuning voor gedeelde mappen en namespaces, internationalized domain names en smtp-delivery status-notificaties. Daarnaast is de gebruikersinterface voor IMAP-mappen aangepast om zo meer ruimte te bieden voor extensies en plug-ins. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden:

These are immediate service releases to fix regressions introduced in the most recent security updates. Both releases contain two following fixes:

Fix regression where printing/scaling/rotating image attachments was broken (#9571)

Fix regression where HTML messages were displayed unstyled (#9586)

These releases are considered stable and we recommend to update all productive installations of Roundcube with these.