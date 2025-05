Er is met versienummer 9.16 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.318 titels, wat er evenveel zijn als twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Initial Driver Store implementation.

Pbuffer support in the Wayland driver.

More prototype objects in MSHTML. Bugs fixed in 9.16 (total 25): #30938 Update a XIM candidate position when cursor location changes

#37732 Corel Paint Shop Pro X7 Installer fails

#41607 Piggi 2 Demo version fails to start and throws runtime and fatal error

#42997 Opera Neon Installation throws backtrace

#43251 Anarchy Online Login Window Play and Settings button disapper after minimising and maximising window

#44516 Anarchy Online doesn't start in Windows7 prefix

#45105 heap-buffer overflow in gdi32 (CVE-2018-12932)

#45106 OOB write in gdi32 (CVE-2018-12933)

#45455 Multiple DIFxApp-based USB hardware driver installers fail due to missing 'setupapi.dll.DriverStoreFindDriverPackageW' stub (Cetus3D-Software UP Studio 2.4.x, Plantronics Hub 3.16)

#46375 Vietcong: game save thumbnails (screenshots) have corrupted colors

#48521 StaxRip 2.0.6.0 (.NET 4.7 app) reports 'System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Invalid function' when converting AVI (PowerRequest stubs need to return success)

#53839 Anarchy Online (Old Engine) Installer hangs after downloading game files

#54587 GMG-Vision - ShellExecuteEx failed: Bad EXE format for install.exe.

#55841 Lotus Approach: print "Properties" button ignored

#56622 Systray icons now have black background without compositor, and on some panels can be misaligned or don't redraw, becoming invisible

#56825 Unable to see screen for Harmony Assistant version 9.9.8d (64 bit)

#56884 FoxitPDFReaderUpdateService shows crash dialog

#57003 Naver Line tray icon is always gray since 9.13

#57036 Splashtop RMM client crashes on Wine 9.14

#57055 Window surfaces are empty

#57059 Regression - UI broken with winewayland

#57070 cnc-ddraw OpenGL performance regression in Wine 9.15

#57071 Incorrect window drawing

#57073 StaxRip 2.0.6.0 crashes inside gdiplus

#57083 ClickStamper: stamp circle is missing.