In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.3.0 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to version 0.79.2-9-g56aab

Updated MediaInfo to version 24.05

Updated MPC Video Renderer to version 0.8.3.2255

Updated libass and various other external libs Changes/additions/improvements: MPC Video Renderer is now included in the installer/zip and usable as internal filter.

It is not yet the default renderer, but will become that in near future (on modern systems). You can select it here: Options > Playback > Output It uses DirectX 11 on Windows 10/11, so for optimal performance and compatibility it is also recommended to change the hardware decoder from DXVA2 to D3D11: Options > Internal Filters > Video Decoder > Hardware acceleration Note: an external copy of the video renderer gets used first when available, so either uninstall that or update it. New OSD implementation. It now also works during audio-only playback. OSD transparancy can be adjusted in advanced options.

Volume normalize algorithm now no longer regains on short seeks and much less on long seeks. This should prevent unwanted jumps in volume.

Improved downsampling quality of the images when generating a thumbnail sheet. Fixes: Several small fixes and improvements