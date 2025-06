OpenHAB is domoticasoftware waarmee componenten uitgelezen en aangestuurd kunnen worden. Daarbij kun je denken aan lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Het kan door middel van zogenaamde bindings onder andere praten via Z-Wave, Nest en Zigbee, of producten van IKEA Trådfri, Xiaomi Smart Home en Philips Hue aansturen. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en voor gebruikerservaringen kun je ook op ons Forum terecht, in Het Grote openHAB-topic. De ontwikkelaars hebben openHAB 4.1.3 uitgebracht en de belangrijkste veranderingen die daarin zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Runtime 4182: Fix marketplace showing incompatible add-ons by default Add-ons boschindego: 16644: Bypass WAF by using app user-agent

energidataservice: 16634: Update tariff filter for Radius

jablotron: 16743: Migrate to v2.2 API

linky: 16586: Resurrect the binding

shelly: 16566: Enable accumulated channels for Shelly Pro 3EM

Zigbee: 836: Fix inconsistent blank and invisible character processing of discovery properties User Interfaces blockly: 2476: Fix missing event property causes JS error

Main UI: 2502: Update website and doc repo links to use archived 3.4.x docs