OpenHAB is domoticasoftware waarmee componenten uitgelezen en aangestuurd kunnen worden. Daarbij kun je denken aan lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Het kan door middel van zogenaamde bindings onder andere praten via Z-Wave, Nest en Zigbee, of producten van IKEA Trådfri, Xiaomi Smart Home en Philips Hue aansturen. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina en voor gebruikerservaringen kun je ook op ons Forum terecht, in het Het Grote OpenHAB-topic. De ontwikkelaars hebben OpenHAB 4.0.4 uitgebracht en deze versie bevat de volgende veranderingen en verbeteringen:

Runtime 3821: FolderObserver improvements

1589: Check that JVM version is 17

3856: Improve FolderObserver ignored paths handling

3858: Fix thing upgrades for bridges Add-ons 15747: Fix authentication after communication error

15732: Support additional effect types (API v2)

15736: Fix channel refresh (API v2)

15452: Fix exception handling and improve some type conversions

15755: Fix broken authentication due to changes in the myQ Cloud API

15463: Add "thingTypeVersion" property at thing creation

15664: Fix presence warning every three minutes when not siren exists

15721: Always try to stop WebSocketClient User Interfaces 2066: Ensure semantic model pages are built after tags are loaded

2075: Fix SSE failure toast container not removed

2090: Fix decimal formatting for oh-stepper