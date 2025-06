iXsystems heeft versie 24.04.1 van TrueNAS Scale uitgebracht, ook wel Dragonfish genaamd. Met TrueNAS kan een computer als network attached storage worden ingezet. Waar TrueNAS Core gebaseerd is op FreeBSD, gebruikt TrueNAS Scale Debian als basis en bevat het onder meer een HCI , wat het mogelijk maakt om virtuele machines te gebruiken en applicaties in containers te draaien. Overige verschillen kunnen op deze pagina worden gevonden. De belangrijkste veranderingen die in deze uitgave zijn aangebracht zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Notable changes: Linux kernel updated to version 6.6.29 (NAS-128478).

Samba updated to 4.19.6 (NAS-128729, NAS-128410).

Rclone updated to version 1.65.2 (NAS-127485).

Fixes to address issues involving ZFS ARC cache and excessive swap usage leading to performance degradation (NAS-128988, NAS-128788). With these changes swap is disabled by default, vm.swappiness is set to 1 , and Multi-Gen LRU is disabled. Additional related development is expected in the upcoming 24.10 major version of TrueNAS SCALE.

Automated migration to force home directories of existing SMB users from

/nonexistent to /var/empty (NAS-128710).

Fixed an issue where a TrueNAS system that has a VM configured with IPv6 bind addresses could disrupt the TrueNAS web interface (NAS-128102).

Intel ARC GPU firmware included to enable transcoding (NAS-127365).

Fix for starting apps with a bridge interface (NAS-127870).

Retrieve interface names not stored in the database on fresh install for reporting (NAS-128161).

Fixed stats logic on Installed apps page to prevent refreshing (NAS-128515).

Allow systemd to set ACLs on log files (NAS-128536).

Fixed bug in updating localization settings (NAS-128301).

Ensure newly created iSCSI targets are discoverable in HA systems (NAS-128099).

Improved workflow when FIPS settings are toggled on HA systems (NAS-128187). Click here for the full changelog of completed tickets that are included in the 24.04.1 release.