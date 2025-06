iXsystems heeft een update voor versie 23.10 van TrueNAS Scale uitgebracht, ook wel Cobia genaamd. Met TrueNAS kan een computer als network attached storage worden ingezet. Waar TrueNAS Core gebaseerd is op FreeBSD, gebruikt TrueNAS Scale Debian als basis en bevat het onder meer een HCI , wat het mogelijk maakt om virtuele machines te gebruiken en applicaties in containers te draaien. Overige verschillen kunnen op deze pagina worden gevonden. De belangrijkste veranderingen die in deze uitgave zijn aangebracht staan hieronder.

Linux Kernel is updated to v. 6.1.74 (NAS-126897).

OpenZFS is updated to an early release version of v. 2.2.3. OpenZFS feature flags are not changed.

Network statistics on the dashboard and reporting screen now have consistent units (NAS-125453).

Failed cleanup after attempting to open ZFS snapshot directory are prevented (NAS-126808).

Accidental discard of NFSV4 ACLs is prevented (NAS-127021).

Fix bug relating to expanding VDEVs when replacing drives with larger drives (NAS-126809).

Fix disk temperature reporting (NAS-127100).

An NFS group permissions bug is fixed (NAS-126067).

RESTful API pagination parameters are fixed (NAS-126080).

Privacy improvements for debug files (NAS-126925).

Fix third party apps catalog validation exhausting space in /var/run (NAS-127213).

Click here for the full changelog of completed tickets that are included in the 23.10.2 release.