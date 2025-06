MikroTik heeft een update voor versie 7.14 van RouterOS uitgebracht. RouterOS is een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan bandbreedtemanagement, een firewall, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new in 7.14.1: bgp-vpn - use VRF interface as gateway for leaked connected routes

chr - fixed Xen and Vultr missing ethernet (introduced in v7.14)

chr - fixed bogus messages printed out while booting up the system (introduced in v7.14)

console - fixed do/while implementation not working with variables (introduced in v7.14)

ethernet - fixed default names for CRS310-8G+2S+ device (introduced in v7.14)

lte - fixed R11e-LTE-US modem dial-up

sfp - improved system stability for CR2004-1G-2XS-PCIe (introduced in v7.14)

vrf - fixed VRF interfaces being moved to main table after reboot (introduced in v7.14)

wireguard - do not attempt to connect to peer without specified endpoint-address