Driver-update: GeForce Game Ready Driver 552.44 WHQL

nVidia GeForce logo (45 pix) Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 552.44 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor de spellen Ghost of Tsushima: Director’s Cut en Homeworld 3. De complete changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Game Ready

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Further support for new titles leveraging NVIDIA DLSS technology includes the launch of Homeworld 3 which supports DLSS Super Resolution.

Fixed Gaming Bugs
  • Ghost of Tsushima Director’s Cut: Resizable BAR profile [4597841]
Open Issues
  • Horizon Forbidden West Complete Edition: Lower GPU utilization when Reflex is set to “On + Boost” [4412035]
  • Tekken 8 may randomly crash during gameplay on GeForce GTX 10-series graphics cards. [4503216]

MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC

Versienummer 552.44 WHQL
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website nVidia
Download https://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 10-05-2024 10:52 7

10-05-2024 • 10:52

7

Bron: nVidia

Update-historie

27-05 GeForce Game Ready Driver 610.47 WHQL 37
14-05 GeForce Game Ready Driver 596.49 WHQL 9
28-04 GeForce Game Ready Driver 596.36 WHQL 14
17-04 GeForce Game Ready Driver 596.21 WHQL 9
24-03 GeForce Game Ready Driver 595.97 WHQL 27
10-03 GeForce Game Ready Driver 595.79 WHQL 13
05-03 GeForce Game Ready Driver 595.76 hotfix 11
02-03 GeForce Game Ready Driver 595.71 WHQL 20
28-01 GeForce Game Ready Driver 591.86 WHQL 0
06-01 GeForce Game Ready Driver 591.74 WHQL 14
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Nvidia GeForce Game Ready Driver

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Carlos0_0 11 mei 2024 08:41
Deze versie lijkt ook de Warcraft 2 issues bij mij opgelost te hebben

https://www.hiveworkshop....tides-of-darkness.327574/

Heb toevallig recentelijk een nieuwe pc, dus alles er schoon op laatste drivers etc sinds vorige week.
Ik had bij de Warcraft 2 mod echt hele vage dingen, poppetjes waren heel wit. sommige gebouwen niet zichtbaar.
Nu dacht ik eerst dat het aan de mod zou liggen, aangezien die ook net een update had gekregen(En ik op mijn oude pc de vorige versie nog had).

Maar schijnbaar met de update van deze nvidia driver is het opgelost :)
JoHnnY-Btm 10 mei 2024 12:57
ik zou overigens wel bij elke driver update de profielen die zijn aangepast alvorens het uitvoeren van een-de update een backup maken van de Nvidia profielen van een game of toepassing. deze worden door een update nog wel eens veranderd naar de default instellingen.
M. Schaap @JoHnnY-Btm10 mei 2024 23:36
Ik gebruik altijd NVCleanInstall om nieuwe drivers te installeren.
Behoud de originele instellingen, en heeft een uitgebreid keuzemenu om allerlei overbodige meuk niet mee te installeren.
JoHnnY-Btm @M. Schaap13 mei 2024 22:13
geeft het ook updates aan als er een nieuwe driver is?
M. Schaap @JoHnnY-Btm14 mei 2024 01:37
Dat kan als optie, maar dan moet je NVCleanInstall wel installeren.
Zelf gebruik ik het portable. Ik zie hier op Tweakers wel wanneer er een nieuwe driver is.
tja 11 mei 2024 03:21
ben terug gegaan van de vorige update naar een oudere studio versie. kreeg rare dingen. nu is alles weer goed.
joey82 13 mei 2024 18:07
hmm nog meer mensen last van dat inloggen op de site als de desktop ( GforceExperience ) niet lukt?

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