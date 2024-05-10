Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 552.44 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor de spellen Ghost of Tsushima: Director’s Cut en Homeworld 3. De complete changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Game Ready This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Further support for new titles leveraging NVIDIA DLSS technology includes the launch of Homeworld 3 which supports DLSS Super Resolution. Fixed Gaming Bugs Ghost of Tsushima Director’s Cut: Resizable BAR profile [4597841] Open Issues Horizon Forbidden West Complete Edition: Lower GPU utilization when Reflex is set to “On + Boost” [4412035]

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