Versie 12.2 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op Buildroot gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 12.2 is onder meer de Linux-kernel voor de meeste ondersteunde platforms bijgewerkt naar versie 6.6.25 en zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Home Assistant Operating System Update Buildroot to 2024.02 (#3241)

kernel: enable MPTCP support (#3248)

Bump buildroot to update Docker to v25.0.5 (#3271)

Use Docker 25 for installing containers in hassio package (#3286)

Only run HA CLI interactively if stdout is a terminal (#3292)

Ignore non-existing CP15 barrier instructions emulation (#3285) Raspberry Pi Disable UAS via usb-storage.quirks on RPi for ADATA SD600Q (#3281) Home Assistant Green Linux: Update kernel to 6.6.25 (#3291) Open Virtual Appliance Linux: Update kernel to 6.6.25 (#3291) Generic x86-64 Linux: Update kernel to 6.6.25 (#3291) Hardkernel ODROID Linux: Update kernel to 6.6.25 (#3291) ASUS Tinker Linux: Update kernel to 6.6.25 (#3291) Khadas VIM Series Linux: Update kernel to 6.6.25 (#3291) Generic aarch64 Linux: Update kernel to 6.6.25 (#3291)