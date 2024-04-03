Software-update: OpenRCT2 0.4.10

OpenRCT2 logo (79 pix) Versie 0.4.10 van OpenRCT2 is uitgekomen, de opensourceversie van RollerCoaster Tycoon 2. Het project probeert zo veel mogelijk op het origineel te lijken, maar is in een moderne taal geschreven, wat uitbreidingen en verbeteringen mogelijk maakt. Het is hiermee vergelijkbaar met bijvoorbeeld OpenTTD en OpenRA. Om het te kunnen spelen, is het overigens wel noodzakelijk om het originele spel te hebben, want het heeft onder meer geluidsbestanden en de afbeeldingen nodig. In deze uitgave wordt onder meer een nieuw bestandsformaat geïntroduceerd waarmee het spel wordt opgeslagen. Dit verruimt diverse limieten, zoals de grootte van de speelvelden en het aantal karretjes in de ritten. De complete changelog voor deze uitgave, die de naam 'You don't reheat cakes' heeft meegekregen, is hieronder te vinden:

New:
  • [#18171] Add port of the RCT1 Stand-Up Roller Coaster.
  • [#21590] [Plugin] Plugins can now read and write banner properties of tile elements.
  • [#21636] Add shortcut key for sorting tile elements.
  • [objects#294] Add scenery versions of wooden truss supports.
  • [objects#295] Flipped version of wooden post.
Improved:
  • [#21424] Extra viewports can now rotate independently from the main viewport.
  • [#21561, #21631] Enable more features in Android build (plugins, networking, multiplayer, audio formats).
  • [#21599] Currency signs now use non-breaking spaces.
  • [objects#157] Added sloped images for many walls.
  • [objects#288] Better map colours and more sensible prices for RCT1 land surfaces.
  • [objects#292] Vehicle colour cleanups for WW/TT vehicles.
  • [objects#299] More accurate ratings modifiers for RCT1 vehicles.
  • [objects#309] Updated names for dodgems and flying saucers vehicles.
  • [objects#313] buildMenuPriority for dodgems and flying saucers vehicles.
Changed:
  • [#21529] Classify “Southern Sands”, “Tiny Towers”, “Nevermore Park”, “Pacifica” as expert scenarios.
  • [#21545] Reorder Wacky Worlds scenarios and adjust their difficulty classification.
Fixed:
  • [#910] Extra viewport does not preserve the location when rotating.
  • [#18413] Crash when mouse over a hacked train.
  • [#20338] Cannot select Scenery Picker or Scatter Tool when the scenery recolouring tool is active.
  • [#21317] Track designer allows proceeding without an object selected.
  • [#21360] If the object selection is missing certain types, the Object Selection window will switch to an incorrect tab.
  • [#21419] Cannot place walls underground beneath sloped tiles with clearance checks disabled.
  • [#21434] Number of guests overflows in objective text.
  • [#21522] Supports for 3×3 turns and 45 degree turns on the Hybrid Coaster and Wooden Roller Coaster not drawn correctly.
  • [#21543] Crash with creating a TrackIterator with invalid arguments.
  • [#21635] Tile inspector hotkey can set wall slope for non-slopeable objects.
  • [#21641] Crash when creating track iterator from an invalid tile element.
  • [#21652] Dialog window to confirm overwriting files does not apply the theme colours correctly.
  • [#21654] No sound effects when using RCT Classic as an asset base.
  • [#21654] Extraneous reports of an object conflict between rct2.audio.base and rct2.audio.base.rctc.
  • [#21664] Crash when switching between languages that use TTF.
  • [#21668] Crash when on null ride in Guest::UpdateRideLeaveExit.
  • [#21691] Crash when validating rides which can't contain banked track.
  • [objects#290] “Haunted Mansion” cars have a non-functional third remap colour.
  • [objects#296] Incorrect wall placement around large Kremlin/drab pieces.
  • [objects#300] Incorrect Colosseum and volcano corner clearances.
  • [objects#319] Incorrect diagonal slope images used for RCT1 corkscrew.
  • [objects#320] Incorrect Mandarin Duck boats capacity.
OpenRCT2 screenshot
Versienummer 0.4.10
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website OpenRCT2
Download https://github.com/OpenRCT2/OpenRCT2/releases/tag/v0.4.10
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 03-04-2024 06:49 8

03-04-2024 • 06:49

8

Bron: OpenRCT2

Update-historie

02-08 OpenRCT2 0.5.4 5
06-07 OpenRCT2 0.5.3 0
11-06 OpenRCT2 0.5.2 3
18-05 OpenRCT2 0.5.1 8
12-04 OpenRCT2 0.5.0 3
01-03 OpenRCT2 0.4.32 7
01-02 OpenRCT2 0.4.31 0
04-01 OpenRCT2 0.4.30 30
22-11 OpenRCT2 0.4.29 24
11-'25 OpenRCT2 0.4.28 11
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Reacties (8)

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gimbal 3 april 2024 12:26
"Om het te kunnen spelen, is het overigens wel noodzakelijk om het originele spel te hebben, want het heeft onder meer geluidsbestanden en de afbeeldingen nodig" - kwestie van tijd denk ik. Dat was bij OpenTTD op den duur niet meer nodig, alles was te vervangen met third party assets.
lenwar @gimbal3 april 2024 14:01
Ik heb wel is begrepen dat ze bij OpenTTD vrij letterlijk prixeltje voor pixeltje hebben overgetrokken :). Bij OpenRCT zal dit iets moeilijker zijn denk ik. Daar hebben ze volgens mij Blender bestanden of zo.

[Reactie gewijzigd door lenwar op 25 juli 2024 03:50]

VDV @lenwar3 april 2024 14:43
Bij RCT1 en 2 was het inderdaad zo dat alle objecten gepixeleerde renders waren van 3D objecten, om die artstyle te behouden vergt dat nog wel wat werk (er zijn bijvoorbeeld al erg veel aparte stukken achtbaan die ook vanaf vier hoeken te zien zijn). Het is op de lange termijn wel de wens om de optie te hebben om standalone graphics te hebben, van wat ik heb gehoord.

Qua muziek zijn ze al even bezig met het OpenMusic sub-project, met zowel nieuwe tracks (inclusief een door de RCT1 en -2 componist geschreven theme song), als covers van de copyright-loze muziek (bijvoorbeeld de Ragtime Style nummers). Een van degene die daarmee bezig is heeft zelfs al aardig wat nummers opgenomen van het originele draaiorgel :-)
Nikeo 3 april 2024 07:28
Er zit weer lekker tempo in de updates. Speel dit met mijn zoon van 5. Speelt heerlijk weg! Aanrader
kameleon20 3 april 2024 07:19
In het wijzigingslogboek staat het meerendeel in het Engels en toch ook soms stukjes in het Nederlands.
Wellicht de vertaalrekenmachine een keuze laten maken, of Bart even een extra sterk kopje koffie inschenken.
Verwijderd @kameleon203 april 2024 07:23
De tweakers.net 1 april grap van dit jaar kan weer uitgezet worden bij de bètafeatures in de instellingen van deze website.
da_PSI @Verwijderd3 april 2024 09:47
Ik vind het persoonlijk wel wat hebben, iedere keer als ik weer zo'n vertaling zie..., dan heb ik weer een lach op mijn gezicht
kameleon20 @da_PSI3 april 2024 10:24
Dat heb ik dus ook. Daarom staat deze ook nog aan.

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