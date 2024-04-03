Versie 0.4.10 van OpenRCT2 is uitgekomen, de opensourceversie van RollerCoaster Tycoon 2. Het project probeert zo veel mogelijk op het origineel te lijken, maar is in een moderne taal geschreven, wat uitbreidingen en verbeteringen mogelijk maakt. Het is hiermee vergelijkbaar met bijvoorbeeld OpenTTD en OpenRA. Om het te kunnen spelen, is het overigens wel noodzakelijk om het originele spel te hebben, want het heeft onder meer geluidsbestanden en de afbeeldingen nodig. In deze uitgave wordt onder meer een nieuw bestandsformaat geïntroduceerd waarmee het spel wordt opgeslagen. Dit verruimt diverse limieten, zoals de grootte van de speelvelden en het aantal karretjes in de ritten. De complete changelog voor deze uitgave, die de naam 'You don't reheat cakes' heeft meegekregen, is hieronder te vinden:

New: [#18171] Add port of the RCT1 Stand-Up Roller Coaster.

[#21590] [Plugin] Plugins can now read and write banner properties of tile elements.

[#21636] Add shortcut key for sorting tile elements.

[objects#294] Add scenery versions of wooden truss supports.

[objects#295] Flipped version of wooden post. Improved: [#21424] Extra viewports can now rotate independently from the main viewport.

[#21561, #21631] Enable more features in Android build (plugins, networking, multiplayer, audio formats).

[#21599] Currency signs now use non-breaking spaces.

[objects#157] Added sloped images for many walls.

[objects#288] Better map colours and more sensible prices for RCT1 land surfaces.

[objects#292] Vehicle colour cleanups for WW/TT vehicles.

[objects#299] More accurate ratings modifiers for RCT1 vehicles.

[objects#309] Updated names for dodgems and flying saucers vehicles.

[objects#313] buildMenuPriority for dodgems and flying saucers vehicles. Changed: [#21529] Classify “Southern Sands”, “Tiny Towers”, “Nevermore Park”, “Pacifica” as expert scenarios.

[#21545] Reorder Wacky Worlds scenarios and adjust their difficulty classification. Fixed: [#910] Extra viewport does not preserve the location when rotating.

[#18413] Crash when mouse over a hacked train.

[#20338] Cannot select Scenery Picker or Scatter Tool when the scenery recolouring tool is active.

[#21317] Track designer allows proceeding without an object selected.

[#21360] If the object selection is missing certain types, the Object Selection window will switch to an incorrect tab.

[#21419] Cannot place walls underground beneath sloped tiles with clearance checks disabled.

[#21434] Number of guests overflows in objective text.

[#21522] Supports for 3×3 turns and 45 degree turns on the Hybrid Coaster and Wooden Roller Coaster not drawn correctly.

[#21543] Crash with creating a TrackIterator with invalid arguments.

[#21635] Tile inspector hotkey can set wall slope for non-slopeable objects.

[#21641] Crash when creating track iterator from an invalid tile element.

[#21652] Dialog window to confirm overwriting files does not apply the theme colours correctly.

[#21654] No sound effects when using RCT Classic as an asset base.

[#21654] Extraneous reports of an object conflict between rct2.audio.base and rct2.audio.base.rctc .

and . [#21664] Crash when switching between languages that use TTF.

[#21668] Crash when on null ride in Guest::UpdateRideLeaveExit.

[#21691] Crash when validating rides which can't contain banked track.

[objects#290] “Haunted Mansion” cars have a non-functional third remap colour.

[objects#296] Incorrect wall placement around large Kremlin/drab pieces.

[objects#300] Incorrect Colosseum and volcano corner clearances.

[objects#319] Incorrect diagonal slope images used for RCT1 corkscrew.

[objects#320] Incorrect Mandarin Duck boats capacity.