Hendrik Leppkes heeft versie 0.79.1 van de LAV Filters uitgebracht. De LAV Filters zijn een verzameling opensource-DirectShow-filters, waarmee de meest gebruikelijke formaten audio en video kunnen worden afgespeeld in een mediaspeler naar keuze. Het maakt deel uit van onder meer de K-Lite Codec Pack en de Combined Community Codec Pack. Daarnaast zijn er ook mediaspelers die het al standaard aan boord hebben, zoals Media Player Classic - Home Cinema, Media Player Classic - Black Edition en VLC Media Player. In deze uitgave is een probleem met het afspelen van hevc-videobestanden verholpen.
LAV Video
- Fixed: Resolved a glitch when playing HEVC video