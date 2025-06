In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.1.7 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Changes/additions/improvements: Some improvements for hotkey and global media key handling. This for example fixes a problem caused by a Windows/Chrome/Edge bug where clicking on notifications could send a keypress with value 0 to wrong window, which could trigger hotkey actions in MPC-HC.

This adds a new option to display audio track details in the statusbar. Note: Statusbar info does not (yet) update when changing audio track through splitter tray icon, only when doing it using player functionality. Fixes: Fixed a crash when using libass and subtitles were (partially) located outside of visible video area.

A few other small fixes and improvements.