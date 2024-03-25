Software-update: LAV Filters 0.79

LAV Filters logo (60 pix) Hendrik Leppkes heeft versie 0.79 van de LAV Filters uitgebracht. De LAV Filters zijn een verzameling opensource-DirectShow-filters, waarmee de meest gebruikelijke formaten audio en video kunnen worden afgespeeld in een mediaspeler naar keuze. Het maakt deel uit van onder meer de K-Lite Codec Pack en de Combined Community Codec Pack. Daarnaast zijn er ook mediaspelers die het al standaard aan boord hebben, zoals Media Player Classic - Home Cinema, Media Player Classic - Black Edition en VLC Media Player. In versie 0.79 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AV Splitter
  • New: Support for demuxing VVC video
  • Changed: Updated language lists to support all relevant language codes
  • Changed: Improved resilience of streaming HLS
  • Changed: Tweaked frame rate detection logic
LAV Video:
  • New: Support for decoding VVC video
LAV Filters 0.69LAV Filters 0.69LAV Filters 0.69LAV Filters 0.69
Versienummer 0.79
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Hendrik Leppkes
Download https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases/tag/0.79
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 25-03-2024 18:57 0

25-03-2024 • 18:57

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Bron: Hendrik Leppkes

Update-historie

11-06 LAV Filters 0.82 0
12-01 LAV Filters 0.81 6
06-'25 LAV Filters 0.80 7
04-'24 LAV Filters 0.79.2 0
03-'24 LAV Filters 0.79.1 0
03-'24 LAV Filters 0.79 0
10-'23 LAV Filters 0.78 0
03-'23 LAV Filters 0.77.2 3
11-'22 LAV Filters 0.77.1 0
11-'22 LAV Filters 0.77 7
Meer historie

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LAV Filters

geen prijs bekend

Design en multimedia

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