Hendrik Leppkes heeft versie 0.79 van de LAV Filters uitgebracht. De LAV Filters zijn een verzameling opensource-DirectShow-filters, waarmee de meest gebruikelijke formaten audio en video kunnen worden afgespeeld in een mediaspeler naar keuze. Het maakt deel uit van onder meer de K-Lite Codec Pack en de Combined Community Codec Pack. Daarnaast zijn er ook mediaspelers die het al standaard aan boord hebben, zoals Media Player Classic - Home Cinema, Media Player Classic - Black Edition en VLC Media Player. In versie 0.79 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
AV Splitter
LAV Video:
- New: Support for demuxing VVC video
- Changed: Updated language lists to support all relevant language codes
- Changed: Improved resilience of streaming HLS
- Changed: Tweaked frame rate detection logic
- New: Support for decoding VVC video