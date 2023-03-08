Versie 0.77 van de LAV Filters is uitgekomen. De LAV Filters zijn een verzameling opensource-DirectShow-filters, waarmee de meest gebruikelijke formaten audio en video kunnen worden afgespeeld in een mediaspeler naar keuze. Het maakt deel uit van onder meer de K-Lite Codec Pack en de Combined Community Codec Pack. Daarnaast zijn er ook mediaspelers die het al standaard aan boord hebben, zoals Media Player Classic - Home Cinema, Media Player Classic - Black Edition en VLC Media Player. Versie 0.77.2 is uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
LAV Splitter
LAV Audio
- New: Added identification for spatial/immersive audio extensions (Atmos, DTS:X)
- Changed: More reasonable rounding for odd aspect ratios, avoiding issues with some video pipelines
- Fixed: Improved compatibility with some FTP servers
- Fixed: Restored the default channel layouts for 5.1 and 7.1 to the correct layout (accidentally changed in 0.77, causing some playback issues)
- Fixed: Some TrueHD files would not decode correctly
- Fixed: Clipping protection did not engage when using Integer output