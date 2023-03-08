Software-update: LAV Filters 0.77.2

LAV Filters logo (60 pix) Versie 0.77 van de LAV Filters is uitgekomen. De LAV Filters zijn een verzameling opensource-DirectShow-filters, waarmee de meest gebruikelijke formaten audio en video kunnen worden afgespeeld in een mediaspeler naar keuze. Het maakt deel uit van onder meer de K-Lite Codec Pack en de Combined Community Codec Pack. Daarnaast zijn er ook mediaspelers die het al standaard aan boord hebben, zoals Media Player Classic - Home Cinema, Media Player Classic - Black Edition en VLC Media Player. Versie 0.77.2 is uitgebracht en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

LAV Splitter
  • New: Added identification for spatial/immersive audio extensions (Atmos, DTS:X)
  • Changed: More reasonable rounding for odd aspect ratios, avoiding issues with some video pipelines
  • Fixed: Improved compatibility with some FTP servers
LAV Audio
  • Fixed: Restored the default channel layouts for 5.1 and 7.1 to the correct layout (accidentally changed in 0.77, causing some playback issues)
  • Fixed: Some TrueHD files would not decode correctly
  • Fixed: Clipping protection did not engage when using Integer output
LAV Filters 0.69LAV Filters 0.69LAV Filters 0.69LAV Filters 0.69
Versienummer 0.77.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website 1f0.de
Download https://github.com/Nevcairiel/LAVFilters/releases/tag/0.77.2
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 08-03-2023 12:39 3

08-03-2023 • 12:39

3

Bron: 1f0.de

Update-historie

11-06 LAV Filters 0.82 0
12-01 LAV Filters 0.81 6
06-'25 LAV Filters 0.80 7
04-'24 LAV Filters 0.79.2 0
03-'24 LAV Filters 0.79.1 0
03-'24 LAV Filters 0.79 0
10-'23 LAV Filters 0.78 0
03-'23 LAV Filters 0.77.2 3
11-'22 LAV Filters 0.77.1 0
11-'22 LAV Filters 0.77 7
Meer historie

Lees meer

LAV Filters

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (3)

-Moderatie-faq
3
3
1
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Teague 8 maart 2023 20:45
5.1 werkt niet bij mij. Gebruik Potplayer.
beerse
@Teague10 maart 2023 09:49
Met 5.1 bedoel je zeker de audio-stream met zoveel kanalen... de versie is nog niet eens bij 1.
Dit is ook geen op zichzelf staand programma zoals de potplayer, het zou onderdeel kunnen zijn van wat potplayer gebruikt.

Dan moet je bij potplayer zien of ze over zijn of kunnen naar deze versie van de lav filters. Als potplayer ze ingebakken heeft dan moet je wachten tot ze daar deze versie gebruiken.

[Reactie gewijzigd door beerse op 23 juli 2024 02:31]

Teague @beerse10 maart 2023 12:11
Dankje Beerse voor je bericht.
Ja, dat klopt. Ik heb het over 5.1 surround sound.

Met Potplayer moet je de filters individueel downloaden en installeren en dan toevoegen aan de filters in Potplayer en ze activeren daarin. Alleen me centerspeaker werkt dan niet.

Edit: Ben wezen rommelen met de instellingen van Potplayer. Ik had audio output op "LPCM" staan en toen naar "PCM" verandert en nu doet de center speaker het wel. LPCM is niet werkzaam met LAV.

[Reactie gewijzigd door Teague op 23 juli 2024 02:31]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.