Hamrick Software heeft versie 9.8.31 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grainreduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 7700 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave is er onder meer ondersteuning voor 24 scanners van Brother toegevoegd:

What’s new in version 9.8.31: Improved quality of deskew for large images

Improved scan speed with some eSCL/Mopria scanners

Added some Epson model names in other countries

Added support for 4 Brother scanners Brother MFC-EX670 Brother MFC-L9610CDN Brother MFC-L9630CDN Brother MFC-L9670CDN

Fixed problem with Plustek OpticFilm 7500i at 7200 dpi

Fixed problem with Plustek OpticFilm 7600i at 7200 dpi

Fixed problem with duplex scanning with some Brother scanners

Fixed problem when scanning with some WIA scanner drivers