Software-update: VueScan 9.8.31

VueScan logo (75 pix) Hamrick Software heeft versie 9.8.31 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grainreduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 7700 scanners van 42 fabrikanten. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave is er onder meer ondersteuning voor 24 scanners van Brother toegevoegd:

What’s new in version 9.8.31:

VueScan 9.7.86 screenshot (620 pix)

Versienummer 9.8.31
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Hamrick Software
Download https://www.hamrick.com/alternate-versions.html
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 25-03-2024 16:38 3

25-03-2024 • 16:38

3

Bron: Hamrick Software

Update-historie

14-06 VueScan 9.8.55 7
14-05 VueScan 9.8.54 1
26-03 VueScan 9.8.53 3
20-02 VueScan 9.8.52 0
06-02 VueScan 9.8.51 2
19-12 VueScan 9.8.50 12
09-11 VueScan 9.8.49 10
10-'25 VueScan 9.8.48 2
09-'25 VueScan 9.8.47 6
05-'25 VueScan 9.8.46 0
Meer historie

Lees meer

VueScan

geen prijs bekend

Design en multimedia

Reacties (3)

-Moderatie-faq
3
3
3
0
0
0
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Cybermage 25 maart 2024 18:51
Mooi alternatief is naps2. Alleen moet je scanner het wel ondersteund worden door je os.
downtime @Cybermage25 maart 2024 19:10
Alleen moet je scanner het wel ondersteund worden door je os.
Dat is nu juist het probleem wat VueScan oplost. VueScan heeft z'n eigen drivers en is dus niet afhankelijk van het OS.
Sjah @Cybermage25 maart 2024 20:44
Dat los je makkelijk op door bijv een virtual machine van Windows2000 te maken,. daar zal je altijd wel een driver voor vinden.
Eerbied hoor voor de mensen die VueScan helpt, maar geen eerbied voor de prijs die ze ervoor vragen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.