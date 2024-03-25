Software-update: Ocenaudio 3.13.6

Ocenaudio logo (75 pix) Versie 3.13.6 van Ocenaudio is uitgekomen. Dit gratis geluidsbewerkingsprogramma is van Braziliaanse bodem en heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals ondersteuning voor vst-plug-ins en het uitvoeren van een bewerking op verschillende plekken in een bestand tegelijk. Het openen en opslaan van bestanden gebeurt op de achtergrond, zodat het programma beschikbaar blijft. Verder is er een spectrumanalyzer aanwezig en het programma gaat zeer efficiënt om met geheugen. Het vergelijkbare Audacity heeft nog meer mogelijkheden en daardoor is Ocenaudio, zeker voor de beginnende gebruiker, net wat makkelijker te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 3.13.6
  • Adds options to the OPUS encoder
  • Adds support for audio with up to 16 channels
  • Bug Fixes and improvements

Versienummer 3.13.6
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ocenaudio
Download https://www.ocenaudio.com/download?version=v3.13.6
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 25-03-2024 13:07 1

25-03-2024 • 13:07

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Bron: Ocenaudio

Update-historie

03-08 Ocenaudio 3.20.2 0
10-07 Ocenaudio 3.20.0 0
21-06 Ocenaudio 3.19.4 0
14-06 Ocenaudio 3.19.3 0
01-06 Ocenaudio 3.19.1 0
17-04 Ocenaudio 3.18.0 3
06-03 Ocenaudio 3.17.3 0
21-02 Ocenaudio 3.17.2 1
19-01 Ocenaudio 3.17.1 0
08-01 Ocenaudio 3.17.0 0
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Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Robertdw 25 maart 2024 16:14
"Het openen en opslaan van bestanden gebeurt in de achtergrond zodat het programma beschikbaar blijft" Dit staat bij elke update, maar wat moet ik me daar nu precies bij voorstellen. Ik kan toch een bestand pas bewerken als het geheel geladen is? Duurt het openen en opslaan dan zo lang?

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