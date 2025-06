Versie 3.5.0 van Audacity is in ontwikkeling en de tweede bètarelease is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Audacity 3.5.0 bèta 2: Tweaked the Cloud flow and fixed some bugs related to it

Added a "Share audio" menu item in the file menu

Changed the timeline options button from a green triangle to a settings gear. From it, you can switch between Beats & Measures or hh:mm:ss timeline rulers, set various preferences regarding to looping, as well as playhead behaviors: "Scroll view to playhead" (previously: "Update display while playing") and "Continuous scrolling" (previously: Pinned Play Head).