Phil Harvey heeft versie 12.78 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.76. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.78 Added new Geolocation feature and write-only Geolocate tag

Added new config file entry (@Image::ExifTool::UserDefined::Arguments) to allow default command-line arguments to be specified

Added print conversion for TIFF-EPStandardID

Added ability to delete Nextbase information from MP4 videos

Decode timed GPS from MP4 videos written by Nextbase software

Decode a number of new tags from Nextbase MP4 videos

Decode a few new tags from Garmin MP4 videos

Extract PreviewJXL images from DNG 1.7 files

Generate Validate, ImageDataHash and UserParam tags earlier to allow them to be used in UserDefined Composite tags

Enhanced the -c option so a minus sign in the format specification prints a signed coordinate without a leading "+" for positive numbers

Changed formatting of some Accelerometer tags for consistency

Changed behaviour of -ee3 option to do a brute-force scan for freeGPS in the media data even when referenced by 'gps ' atom

Other internal changes to decoding of timed GPS from videos

Fixed problem were ExifTool would give up on extracting some types of timed GPS from videos after 100 void fixes

Fixed bug that could cause runtime error when reading Ogg files

Fixed issue where some tags from alternate files using the -fileNUM option weren't generated as requested

API Changes: Added Geolocation, GeolocMaxDist and GeolocMinPop API options