Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 551.76 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor het spel The Thaumaturge en is er een bètaversie van de nVidia App, die de GeForce Experience and the nVidia Control Panel moet gaan vervangen. Verder vermeldt de changelog drie bugfixes en twee bekende problemen waarvoor nog geen oplossing is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including The Thaumaturge. In addition, this driver supports the beta release of NVIDIA App, which unifies GeForce Experience and the NVIDIA Control Panel.

The Talos Principle 2: Game stability issues when DLSS FG is enabled [4492121]

Using NVENC to encode videos may result in corrupted videos or error message on GeForce GTX 16xx GPUs [4511046]

Steamwebhelper.exe blocking notebook display mode switch [4536504]