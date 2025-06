Mozilla heeft een update voor versie 123 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. De browser vereist sinds versie 116 minimaal Windows 10 of macOS 10.15 en heeft in deze versie onder meer de mogelijkheid gekregen om webpagina's aan te melden die niet goed werken in Firefox, zodat Mozilla dat kan oplossen. In versie 123.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed the Firefox Translation language indicator in the address bar displaying a colored square icon instead of the language code icon. (Bug 1879415)

Fixed incorrect rendering of Canvas2D conic gradients colors on Windows. (Bug 1851963)

Fixed a regression with the onChange event not firing when clearing the value of a textarea HTML field. (Bug 1881457)

event not firing when clearing the value of a HTML field. (Bug 1881457) Fixed availability of system-level dictionaries for Linux users with Firefox installed as a Flatpak package. (Bug 1881830)

Fixed a regression in the JavaScript JIT engine incorrectly inlining strings in some cases. (Bug 1882386)

Fixed low contrast of text when selecting rows in the Developer tools' Storage panel. (Bug 1877090)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 123.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 123.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 123.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 123.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 123.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 123.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 123.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 123.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 123.0.1 voor macOS (Fries)