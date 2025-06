Versie 4.1 van OpenAudible is uitgekomen. Met dit programma kunnen audioboeken worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, kan audioboeken direct downloaden van audible.com en bestanden opslaan en converteren naar m4b- en mp3-formaat. Het programma is daarmee in zekere zin vergelijkbaar met Calibre, wat hetzelfde doet, maar dan voor e-boeken. In tegenstelling tot Calibre is het echter niet open source. Het programma kan dertig dagen worden getest, maar om alle functionaliteit vrij te geven is een eenmalige aanschaf van een licentie noodzakelijk. De changelog sinds versie 4.0.4 kan hieronder worden gevonden.

OpenAudible version 4.1 Big improvements for getting Chapter Information.

New Job Status Window, accessible from the Control Menu. (Perhaps will move to Summary Panel area)

Improve Multiple Accounts

Improve Account Manager Dialog.

Fix support for accounts with same user name in different regions

Address some layout issues for Debian linux OpenAudible version 4.0.5 Improvements for multiple accounts.

Fix tag editor text entry field widths

Update JDK to 18+10

Fix some random connect/log-in issues

Use longer file name as the default

Allow more books when product ID matches but ASIN differ