In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.1.6 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Changes/additions/improvements: Increased max OSD font size to 50.

Added FPS column to subtitle search results.

Better sorting in subtitle search results.

Opensubtitles login is now verified directly after inputting.

Copy to clipboard text in About dialog now also includes details about monitors and DPI scaling.

FullscreenSeparateControls option is now enabled by default. Fixes: Fixed regression in v2.1.5 with parsing SSA subs with start timestamps larger than 1 hour.

Fixed issue where remember DVD position did not work correctly on some discs.

Several other small fixes and improvements.