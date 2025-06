Versie 4.0.4 van OpenAudible is uitgekomen. Met dit programma kunnen audioboeken worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, kan audioboeken direct downloaden van audible.com en bestanden opslaan en converteren naar m4b- en mp3-formaat. Het programma is daarmee in zekere zin vergelijkbaar met Calibre, wat hetzelfde doet, maar dan voor e-boeken. In tegenstelling tot Calibre is het echter niet open source. Het programma kan dertig dagen worden getest, maar om alle functionaliteit vrij te geven is een eenmalige aanschaf van een licentie noodzakelijk. De changelog van de afgelopen paar versies kan hieronder worden gevonden.

OpenAudible version 4.0.4 Support for multiple accounts (File: Manage Accounts)

Improved translations for Italian language (Thank you RB)

Added translations for installer

Fix Linux issue with RPM installer for zypper OpenAudible version 4.0.3 Fixed a bug where the Get Info dialog would hang if a book without chapter data was viewed. #1331 OpenAudible version 4.0.2 Fixes a bug affecting older libraries that have auto-convert enabled. Issue #1328

Added code to adjust column widths in UI elements

Fixed problem where splitting a book might be skipped without giving a good explanation of the problem. #1327

Attempt to fix rare problem in Linux systems where cover art isn't showing. #1325 OpenAudible version 4.0.1 Add custom font support

Rename Console to Log Window

Support MacOS CMD-Period to cancel

Fix AA importing

Upgrade to latest SWT library

Drag and drop convert files from OpenAudible table to the desktop (for copying to another drive/USB)

Fix import directory filename bug

Fix tag editor for chapters and dates. Supersedes 4.0 which had a bug in the progress dialog that caused some errors.