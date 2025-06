In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.1.5 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to version 0.78-3-g58474

Updated MediaInfo DLL to version 24.01

Updated all other third party libraries Changes/additions/improvements: Optimized reading of file history.

Auto-fit zoom option now has a minimum and maximum value.

External filters now prevent you from adding filters that should not be added there. Such as video renderers, for which the preferred one must be selected elsewhere (Output settings).

Added and advanced option for remembering audio and subtitle track selection.

Added and advanced option for remembering external playlist position.

Subpic buffer size is now automatically set to 0 when using libass. It could give bad performance. Default and recommended setting is 0 even when not using libass. Fixes: Several small GUI theme related fixes.

Several other small fixes and improvements.