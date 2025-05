Realix heeft versie 7.70 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.70: Added preliminary support of future Intel integrated GPUs: Panther Lake, Nova Lake.

Added preliminary support of future Intel discrete GPUs: Battlemage, Celestial.

Fixed a possible drive disconnect on ASMedia ASM1051 USB-SATA Bridge.

Improved SMBus access synchronization.

Added NVIDIA GeForce RTX 4090 D and RTX 4080 SUPER.

Added support of JMicron USB-NVMe controllers.

Added ability to define a hot key to reset sensor values.

Improved reporting of memory timings on Intel SNB, IVT, HSX, BDX, SKX.

Improved support of Realtek and JMicron USB-NVMe bridges.

Added NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER and RTX 4070 Ti SUPER.

Added reporting of per-CPU memory timings.

Enhanced fan speed monitoring on some ASUS laptops.

Several minor updates and fixes.

Added German Manual in the installer package.

Added AMD Radeon RX 7600 XT.

Non-English HWiNFO64 produces UTF-8 encoded sensor log.