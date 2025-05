Versie 8.0.7 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij 15 euro per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog sinds versie 8.0.6 voor Windows ziet er als volgt uit:

AnyDesk 8.0.7 (Windows) Fixed bugs: Fixed crash when working with permission profiles settings

Fixed Ctrl-Alt-Del permissions

Fixed buttons visibility in dark mode

Fixed various UI glitches

Fixed bug that settings were not correctly opened from command line interface

Fixed bug that alternative background wasn't switch back to original one

Fixed bug that multiple AnyDesk instances were opened after update

Improved performance when using long messages in session chat

Improved wordings and localizations AnyDesk 7.1.0 (iOS) New Feature: the cursor now indicates when action is disallowed on the remote side. Fixed Bugs: fixed injection of additional keyboard events

UI fixes and adjustments Other Changes: added more information about requester of incoming session

organized session settings

revamped security warning dialog AnyDesk 7.3.0 (macOS) New Features Added pagination to Address Book

Redesigned Installer Screen

File Manager now supports drag-n-drop Fixed Bugs Fixes for remote mouse cursor display

Minor UI glitches fixed