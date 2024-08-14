Software-update: AnyDesk 8.0.13

AnyDesk logo (75 pix) Versie 8.0.13 van AnyDesk voor Windows is uitgekomen. Met dit programma, dat door oud-medewerkers van TeamViewer wordt ontwikkeld, kan een andere computer worden overgenomen om deze op afstand te beheren. Het programma is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS, Android en iOS, al zit niet elk platform op hetzelfde versienummer. Het is gratis voor thuisgebruik; voor commercieel gebruik beginnen de prijzen bij 15 euro per maand. Het maakt dan verder niet uit hoeveel updates er tussentijds uitkomen. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New Features:
  • License registration via URL handler
Fixed Bugs:
  • Crash on trying to establish a session in case of expired license
Other Changes:
  • Improved overall handling of expired licenses

AnyDesk 8.0

Versienummer 8.0.13
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Android, Linux, macOS, iOS, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website AnyDesk
Download https://anydesk.com/platforms
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 14-08-2024 09:00 1

14-08-2024 • 09:00

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Bron: AnyDesk

Update-historie

15-06 AnyDesk 9.7.6 0
08-05 AnyDesk 9.7.3 6
11-04 AnyDesk 9.7.0 22
23-03 AnyDesk 9.6.12 2
10-02 AnyDesk 9.6.10 2
31-01 AnyDesk 9.6.9 13
21-01 AnyDesk 9.6.8 9
23-12 AnyDesk 9.6.7 12
05-12 AnyDesk 9.6.6 8
31-10 AnyDesk 9.6.4 12
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AnyDesk

geen prijs bekend

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Reacties (1)

-Moderatie-faq
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Addict 14 augustus 2024 11:26
For Linux-based devices, only outgoing sessions are supported if using Wayland.
Hopen dat Wayland snel volledig ondersteund wordt.

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