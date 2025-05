De vijfde release candidate van Wine versie 9.0 is verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.246 titels, wat er drie meer zijn dan een week geleden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Bug fixes only, we are in code freeze. Bugs fixed in 9.0-rc5 (total 22): #38780 AArch64 platforms: register X18 (TEB) must remain reserved for Wine to run 64-bit ARM Windows applications (Distro aarch64 toolchains need '-ffixed-x18' default, loader/libc/userland)

#46777 Two Worlds 2 crashes on start

#47406 Add support for debug symbols in separate files

#49852 Performance regression in "msvcrt: Use correct code page in _write when outputing to console."

#50998 Failed to open error Word 2007 (c0000135)

#52491 SpaceDesk fails to connect to server

#52962 dinput:force_feedback breaks ntoskrnl.exe:ntoskrnl on Windows 7/8

#53319 robot battle game extremely slow after wine version 7.11 and above

#54387 Pantsylvania crashes if Windows version is set to 3.1

#54401 PhotoFiltre not printing

#55010 psapi:psapi_main - test_EnumProcessModulesEx() sometimes gets a 0 image size on Windows 8

#55497 Jennifer is Missing (Katjas Geheimnis) by Tivoli crashes on start

#55731 advapi32:eventlog - test_eventlog_start() fails on Windows 7 & 10 2004 & 2009

#55784 wldap32:parse - test_ldap_bind_sA() claims the server is down on w1064v2009

#56070 BVE trainsim doesn't show its logo in the main window.

#56113 Unfortunate Spacemen crashes on start

#56117 Celtic Kings runs out of memory in mere seconds when music is enabled

#56130 Wine is broken on Termux since 8.17-39-g25db1c5d

#56134 VA-11 HALL-A crashes on startup

#56149 Celtic Kings demo: window decorations missing in virtual desktop (VD size = desktop size)

#56150 Wine 8.18 - Fedora 37 - Winwing F16EX joystick - dinput only reports 10 buttons

#56152 "Script error: Handler not defined #FileIO" in "TKKG 1" (EN: Jennifer is Missing, DE: Katjas Geheimnis - Tivoli)