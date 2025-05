Versie 1.208.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het programma heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: Update TRegExpr engine to 1.186 Changed: Reworked code for fold-blocks storage; report any regressions

Now deepness of 'block staples' is limited by ~20 levels, deeper staples are not rendered / folding is not shown

Replaced option "find_multiline_scale" (float number) with "find_multiline_height" (int value in percents) Fixed: Rendering bug when minimap is on + selections exist

Text in Console can become 'folded' sometimes

Wrong handling of error when lite-lexer is broken

Wrong caret pos on mouse click, if text is scrolled horizontally

Regression in 1.206.0: plugins menu items did not check allowed lexers (line "lexers=" in install.inf)