Er zullen weinig tweakers zijn die het bestandsbeheerprogramma Total Commander niet kennen. Dat er ook een versie is die op Android gebruikt kan worden, is waarschijnlijk minder bekend. Enige tijd geleden is op verzoek van Google het kunnen uitvoeren van apk-installatiebestanden uit het programma verwijderd, maar bij Ghisler is een versie op te halen waar die functionaliteit nog wel aanwezig is. Christian Ghisler is bezig met de ontwikkeling van versie 3.50 en heeft een tweede bètarelease uitgebracht, waarin de volgende problemen zijn verholpen:

Fixed: Don't open the on screen keyboard automatically in copy, pack and unpack dialogs (was already the case on most devices)

Support apk icons of type AnimatedImageDrawable (animated PNG) on Android 9 and newer

App failed to show home folder on Android 6