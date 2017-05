Door Bart van Klaveren, donderdag 11 mei 2017 07:51, 1 reactie • Feedback

Bron: Ghisler

Er zullen weinig tweakers zijn die het bestandsbeheerprogramma Total Commander niet kennen. Dat er ook een versie is die op Android en BlackBerry gebruikt kan worden, is waarschijnlijk minder bekend. In versie 2.80 is onder meer ondersteuning voor Android 7 en archieven groter dan 4GB toegevoegd en zijn er diverse verbeteringen aangebracht aan de interne mediaspeler. De complete changelog kan hieronder worden gevonden.