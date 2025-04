Er zullen weinig tweakers zijn die het bestandsbeheerprogramma Total Commander niet kennen. Dat er ook een versie is die op Android gebruikt kan worden, is waarschijnlijk minder bekend. Enige tijd geleden is op verzoek van Google het kunnen uitvoeren van apk-installatiebestanden uit het programma verwijderd, maar bij Ghisler is een versie op te halen waar die functionaliteit nog wel aanwezig is. In versie 3.40 krijgt de app onder meer ondersteuning voor Android versie 13 en zijn er enkele verbeteringen aan de mediaspeler toegevoegd. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What's new in version 3.40? Media player: Multiple taps on the left/right quarter of the screen jumps back/forward by x seconds

Media player: Support for default media player notification (configurable)

Quick search in bookmarks

Android 13 support

New languages: Catalan, Finnish

Bugfixes What's new in version 3.33? Bugfix: media player control via headset buttons was faulty What's new in version 3.32? Unfortunately we had to remove the integrated APK installer, Google threatened to remove our app if we didn't. The unrestricted version is still available here in the forum. Sorry for the inconvenience. The history of changes can be found here.