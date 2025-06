De finalrelease van het bestandsbeheerprogramma Total Commander versie 11.02 is uitgekomen. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt en doordat het scherm in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren. Het programma kan echter veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirenametool aanwezig, en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. Versie 11.02 is een zogenaamde bugfixrelease, waarin we een verzameling kleine veranderingen en verbeteringen aantreffen.

New functions and fixes in Total Commander 11.02: Synchronize directories: Comparison can now be paused (pause button)

Updated libdeflate/libdeflate64 DLLs: In rare cases Windows Explorer 7/10/11 could not extract archives created by this DLL even if the archive is 100% correct and can be extracted with Win7zip/pkzip/ WinRAR/7Zip without problems.

If you can't or don't want to update now, you can download the new DLLs separately.

If you can't or don't want to update now, you can download the new DLLs separately. Files - Test archive(s) finds affected ZIP files, unless disabled (wincmd.ini [Packer] ZipTestWarnExplorer=0)

Improved thumbnail caching in thumbnail view

Multiple options available for cm_SyncChangeDir function (SyncChangeDirMode in wincmd.ini)

Bugfixes. Complete list of changes.