2Brightsparks heeft versie 11.2.15.0 van SyncBackFree uitgebracht. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een USB-stick, FTP-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 48 en 65 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

Updated: (Pro): FTP buffer size settings now used in all SFTP engines

(Pro/SE): Can pass offline UA serial to installer

Installer shows who SyncBack will run be run as if run from installer Fixed: Vertical lines at edge of list in Differences window

Not starting maximized

(Pro): Correctly display amount of bytes being moved during object copy (S3)

(Pro): Treat HTTP error 400 as a throttle response to requests (SharePoint/OneDrive)

(Pro): Correctly set object metadata for files larger than 5 GB in size (S3)

(Pro): Box authorization URL