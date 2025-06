In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.1.2 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Changes/additions/improvements: Added light version of the modern theme. Modern theme is now enabled by default. (Options > Player > Theme)

Added advanced option to use MediaInfo to gather file durations when adding files to playlist

Added support for multi-select in subtitle download dialog

The "Add containing folder" action for playlist now inserts directly after the selected item

Added a settings button on output settings page to open video renderer settings for MPCVR and MadVR. Fixes: Fixed issue with libass and adjusting playback rate

Fixed issue where libass did not work for SRT if file did not use UTF8

Fixed mimetype related issue that prevented embedded fonts to be loaded for libass with certain files

Fixed issue where window position/size was not remembered correctly if window had small size