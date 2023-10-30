Software-update: Total Commander 11.02 RC5

Total Commander logo (75 pix)De vijfde releasecandidate van het bestandsbeheerprogramma Total Commander versie 11.02 is uitgekomen. Dit programma kan als vervanging voor Windows Verkenner worden gebruikt en doordat het scherm in tweeën is gesplitst, is het eenvoudig om bestanden te kopiëren. Het programma kan echter veel meer. Zo zijn er diverse manieren om bestanden aan te passen, zijn een ingebouwde ftp-client en een multirenametool aanwezig, en is er ondersteuning voor een groot aantal compressieformaten. Verder kan de functionaliteit met plug-ins worden uitgebreid. Versie 11.02 is een zogenaamde bugfixrelease, waarin we een verzameling kleine veranderingen en verbeteringen aantreffen.

Total Commander 11.02 release candidate 5 is available now! What's new:
  • Synchronize directories: Comparison can now be paused (pause button)
  • Updated libdeflate/libdeflate64 DLLs: In rare cases Windows Explorer 7/10/11 could not extract archives created by this DLL even if the archive is 100% correct and can be extracted with Win7zip/pkzip/ WinRAR/7Zip without problems.
    If you can't or don't want to update now, you can download the new DLLs separately.
  • Files - Test archive(s) finds affected ZIP files, unless disabled (wincmd.ini [Packer] ZipTestWarnExplorer=0)
  • Improved thumbnail caching in thumbnail view
  • Multiple options available for cm_SyncChangeDir function (SyncChangeDirMode in wincmd.ini)
  • Bugfixes.
Complete list of changes.

Total Commander

Versienummer 11.02 RC5
Releasestatus Beta
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Ghisler
Download https://www.ghisler.com/1102_beta.htm
Bestandsgrootte 6,20MB
Licentietype Shareware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 30-10-2023 13:55
8 • submitter: novice.tweaker

30-10-2023 • 13:55

8

Submitter: novice.tweaker

Bron: Ghisler

Update-historie

29-05 Total Commander 11.58 RC1 1
21-05 Total Commander 11.57a RC1 3
07-05 Total Commander 11.57 26
26-03 Total Commander 11.57 RC1 10
27-02 Total Commander 11.57 bèta 1 8
08-'25 Total Commander 11.56 16
08-'25 Total Commander 11.56 RC1 2
06-'25 Total Commander 11.55 10
06-'25 Total Commander 11.55 RC 7 4
06-'25 Total Commander 11.55 RC 6 3
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Total Commander

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (8)

-Moderatie-faq
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spaceboy 30 oktober 2023 13:58
Elke keer dat er een update is van Total Commander zie ik er weer zo'n screenshot bij staan van een witte achtergrond. Dat kán niet. :D Ik heb sinds Norton Commander nog steeds een (zelfgemaakt) kleurenthema met een donkerblauwe achtergrond en witte/gele letters.

Ik ben echt 100 jaar oud.... :P
MF @spaceboy30 oktober 2023 14:01
Hier netzo, voel me elke keer weer een opa (en niemand die snapt waarom ik het gebruik / niet willen zien wat de voordelen zijn), beste licentie waar ik geld aan heb besteed
Baardmeester @spaceboy30 oktober 2023 14:15
Tegenwoordig heb je ook een standaard dark theme.
justdaboo 30 oktober 2023 14:35
Ik heb hem zwart net geel/amber.... mn hoofd is altijd een beetje "hercules" gebleven 8)
BeatBusters 30 oktober 2023 16:50
natuurlijk, de verkenner kan ook alles maar je vergeet er wel eens wat mee. Niets mis mee, De total-commander werkt heerlijk als "échte" bestandsbeheerder. Markeren en directory's vergelijken is nog altijd een onvolprezen functie! En wat dacht je van de goede filter en hernoemfunctie van duizenden bestanden in één keer.Ideaal. Netwerkfuncties zijn een genot voor het oog en het overzicht, je ziet direct wat er op je netwerk zit. Goede viewers. Ik vind het knap dat ze nog steeds nieuwe functies kunnen bedenken en hiermee kunnen updaten. Bugs zijn er zelden. _/-\o_
MOmax 30 oktober 2023 19:16
Ja hoor, beta's van de nieuwe Directory Opus 13 worden niet gepubliceerd, maar iedere RC van TC *plop* daar is ie weer.

[Reactie gewijzigd door MOmax op 30 juli 2024 20:55]

downtime @MOmax30 oktober 2023 22:35
Heb je die wel gesubmit? Er wordt niets geplaatst tenzij iemand de moeite neemt om het te submitten.
Alex3 @MOmax31 oktober 2023 12:36
Een beta is wat anders dan een RC, maar inderdaad, over geen ander programma zien we zo veel berichten.

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