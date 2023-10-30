Versie 1.201.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:
Added:
Change:
- New 3 commands (in the Command Palette) to focus 3 floating groups
- New option "ui_tab_padding2" to set right padding
- Commands "focus next group"/"focus previous group" support floating-groups too
- Support more 'ligatures' in lexers JS / Python
- Project Manager: "Focus in file manager": correctly open files with $ or " or \ in path; respect default file manager; don't freeze until file manager exits
- Allow commands "tabulation size: set to N" to be in macros
Fixed:
- Changed submenu "File / Line ends >" to menu-like dialog
- macOS: regression with 'full-screen mode'