Versie 1.201.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource- en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: New 3 commands (in the Command Palette) to focus 3 floating groups

New option "ui_tab_padding2" to set right padding

Commands "focus next group"/"focus previous group" support floating-groups too

Support more 'ligatures' in lexers JS / Python

Project Manager: "Focus in file manager": correctly open files with $ or " or \ in path; respect default file manager; don't freeze until file manager exits

Allow commands "tabulation size: set to N" to be in macros Change: Changed submenu "File / Line ends >" to menu-like dialog Fixed: macOS: regression with 'full-screen mode'