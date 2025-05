Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api . Dit maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op onder andere Linux en macOS te draaien. Van Wine is ook een commerciële versie met ondersteuning beschikbaar, met de naam CrossOver. CodeWeavers brengt CrossOver uit voor Linux, macOS en ChromeOS en zegt ook veel bij te dragen aan de ontwikkeling van Wine zelf. Versie 23.6.0 van CrossOver is uitgebracht en hierin treffen we ondermeer ondersteuning voor Counter-Strike 2 en Warframe aan.

macOS: Support for Counter-Strike 2 and Warframe.

Printing now works on macOS Sonoma. Bug fixes for all platforms: Quicken no longer crashes after the latest update.