De Mozilla Foundation heeft versie 115.3.3 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixes Modifier keys did not work as expected when dragging a message over the folder tree on macOS

"Folder Location" toolbar button did not work for local folders

"Copy to again" option disappeared from context menu after copying to Gmail folder with non-ASCII name

Default reply identity did not use "Delivered-To" address when catch-all was active

"View Headers All" did not work when selected in standalone message window

Viewing the mail filter log displayed an error if no log file was present