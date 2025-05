AdGuard Home versie 0.107.40 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changed Block and Unblock buttons of the query log moved to the tooltip menu (#684). Fixed Dashboard tables scroll issue (#6180).

The time shown in the statistics is one hour less than the current time (#6296).

Issues with QUIC and HTTP/3 upstreams on FreeBSD (#6301).

Panic on clearing query log (#6304).