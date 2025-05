Versie 8.7.0 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: SMB (Server Message Block) protocol support (#5368)

Support to login using temporary credentials from Security Token Service (STS API) using OpenID Connect (OIDC) web identity (S3) (#13804)

Login using connection profile for AWS S3/STS + Google (OIDC) (S3)

Login using connection profile for AWS S3/STS + Azure AD (OIDC) (S3)

Support login using OAuth 2.0 in (ownCloud) (#14876)

Allow to create internal share (ownCloud, Nextcloud) (#14197)

Option to automatically download and install updates (macOS)

Set creation date for uploaded files (Backblaze B2, Box, Google Drive) Fixed: Bugfix Refresh temporary access credentials obtained from CLI configuration (S3) (#10917)

Bugfix Cannot reuse nonce for GCM encryption uploading small files (Cryptomator)