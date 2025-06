Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api . Dit maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op onder andere Linux en macOS te draaien. Van Wine is ook een commerciële versie met ondersteuning beschikbaar, met de naam CrossOver. CodeWeavers brengt CrossOver uit voor Linux, macOS en ChromeOS en zegt ook veel bij te dragen aan de ontwikkeling van Wine zelf. Enkele dagen geleden is CrossOver 22.1.0 uitgebracht en de changelog van de afgelopen paar versies ziet er als volgt uit:

Changes in CrossOver version 22.1.0: Core Technology Improvements: Improvements to wined3d. Update to vkd3d 1.5. Fix for latest Ubisoft Connect update.

macOS: Support for 32-bit DirectX 10/11 games. Improved controller support with SDL update. Fix for issue with blank application windows. Fix for GTA Online crash.

Linux: Adobe Acrobat Reader 11 no longer crashes. Fix for dependency issues with Fedora 37 and OpenSUSE Tumbleweed.

Changes in CrossOver version 22.0.1: Bug fixes for all platforms: Fix for .NET install errors.

macOS: Fix for Quicken and MetaTrader freezes. Restore support for Xbox wireless controllers.

Linux: Upgrades on RPM systems should work again.

Changes in CrossOver version 22.0.0: Core Technology Improvements: CrossOver 22 includes Wine 7.7, with over 10,000 improvements, and selected patches from recent Wine with benefits to many popular applications. Complete redesign of CrossOver user interface. Update to Wine Mono 7.2. Update to vkd3d 1.4.

Chrome OS: Fixes for Office 2016/365 bugs.

macOS: Gaming performance improvements. Update to MoltenVK 1.1.10. Rocket League playable with wined3d.

Linux: Initial support for DirectX 12. Fixes for Office 2016/365 bugs.